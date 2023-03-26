В Украине цены на одежду, обувь и аксессуары значительно выросли за год: как изменилась стоимость

Минувшей зимой по сравнению с предыдущей зимой средняя цена одежды, обуви и аксессуаров выросла более чем на 22%. Больше всего подорожала сама обувь и спецодежда – от 25% до 33%.

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Об этом свидетельствуют данные популярной платформы онлайн-объявлений. Так, если прошлой зимой мужская обувь стоила около 800 грн., то сейчас продавцы в среднем просят более 1 тыс. грн. Менее всего изменения коснулись женского белья и купальников – средний ценник за год вырос на 4%.

Мужское белье и плавки по сравнению с предыдущей зимой подорожало на 34%. В настоящее время средняя стоимость составляет 363 грн.

В этом году интерес украинцев сместился в пользу брендов, а не именно предметов гардероба. Если зимой 2022 года топ-10 самых популярных поисковых запросов включала лишь три популярных марки одежды, то в 2023-м 5 из 10 наиболее частых поисков содержали конкретный бренд, преимущественно – спортивный.

Как отмечается, чаще всего пользователи ищут сезонную верхнюю одежду и обувь, а также интересуются спортивным гардеробом. В декабре топ запросов составили пуховики, а в январе-феврале пик поисков составляли кроссовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в марте-апреле вырастут цены на лук. Стоимость будет повышаться до середины мая, пока не появится отечественный продукт.

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