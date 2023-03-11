В Украине цены на квартиры резко изменились: стоимость пересчитали 

В Украине цены на квартиры резко изменились. При этом, зависимо от региона, на одной части рынка стоимость упала, а на другой – выросла.

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Как говорится в сообщении Zagorodna, в Киевской области, новые предложения выросли на 46,5%, а в Киеве – на 12%. В то же время в Кировоградской области они упали на 79,7%.

Сравнивая зиму 2023 и 2022 годов, в большинстве регионов фиксируется спад новых предложений. Больше всего в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях – 99,3%, 78,8% и 76,2% соответственно.

В Киеве на сегодняшний день самые высокие средние цены на однокомнатную квартиру – $80 285. Однако, если сравнивать февраль нынешнего и прошлого, спад составил 22,5%.

Наибольшее снижение стоимости вторичного жилья по сравнению с прошлым годом произошло в Харьковской области – 24%, а наибольший рост – в Закарпатье (43%). Аналитики считают, что, в отличие от стремительно восстанавливающегося первичного рынка, вторичный рынок демонстрирует некоторое падение предложений как по сравнению с осенью, так и по сравнению с прошлой зимой.

К примеру, в январе средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве, по данным одного из крупных агентств недвижимости, составляла 104,8 тыс. долларов. Сейчас, по данным этого же агентства, – уже 86,1 тыс. долларов. Но в январе 2022-го доллар стоил 28,78 грн, а сейчас – около 40 грн. Таким образом, ровно год назад однокомнатную квартиру в столице можно было купить за 3 млн грн, а сейчас – за 3,44 млн грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. При этом без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание не приходится.