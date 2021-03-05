В Украине снизились цены на импортный газ
В феврале 2021-го средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе в Украину уменьшилась до $249,27 за 1000 куб. м. В январе она составляла $250,09.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. Так, по сравнению с январем 2021-го средняя таможенная стоимость импорта голубого топлива уменьшилась только на 0,3%.
"Рассчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 01.02.2021 по 28.02.2021, которая составляет 6945,7725 грн, или 249,2717 за 1000 куб. м", – говорится в сообщении.
Минимальная цена за последние два года была зафиксирована в июне 2020-го – $88,37. В июле она выросла, но в августе снова продемонстрировала снижение, после чего начался постепенный рост – со $106,11 до $202,47.
Напомним, что отбор газа из хранилищ Украины в феврале 2021-го стал самым высоким за последние восемь лет. Он достигнул отметки 2,9 млрд куб. м. Так, в течение 16 дней (с 6 по 21 февраля) из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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