Цены на газ в Европе резко снизились: как повлияет на Украину

В Европе спотовая цена газа упала ниже $200 за тысячу кубометров на фоне сильной оттепели. После морозного фронта "Зверь с Востока 2" пришла волна потепления.

Об этом сообщает "Интерфакс". Стоит отметить, что уже после конца отопительного сезона цены на газ в Украину будут связаны с международными котировками. Чем дороже газ в ЕС, тем больше заплатят семьи.

На нидерландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, стоимость газа с поставкой 23 февраля снизилась до $199 за тысячу кубометров. Отметим, что на протяжении текущей зимы выше $200 котировки голубого топлива держались два месяца. При чем за это время был взлет до $335 в январе. В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: $202 за декабрь, $257 за январь и промежуточный итог $223 за тысячу кубометров в феврале.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена поставок газа в $170 за тысячу кубов. Отметим, что более 60% продаж компании в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные – с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

При этом уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах достиг в среднем 38,52% уровня наполненности. Для сравнения, это на 5,6 процентного пункта ниже показателя за последние пять лет.

Напомним, что погодная аномалия, названная "Зверем с Востока 2", сильно израсходовала запасы газа в Европе. Так, в середине февраля хранилища были заполнены меньше, чем на половину.

Во вторую неделю февраля Европа в полтора раза нарастила использование газа из резервуаров терминалов по приему сжиженного природного газа. Пик потребления пришелся на 11 февраля, когда терминалы отдали в сеть максимальный объем с мая 2020-го.

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