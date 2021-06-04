В Украине сократились запасы газа в хранилищах: опубликованы цифры
В Украине в начале июня уровень газа в ПХГ достиг 15,5 млрд куб. м, что на 13% меньше показателей 2020-го. Постепенно уменьшается удельный вес запасов, сделанных иностранными компаниями.
Отметим, что сейчас нерезидентам принадлежит 4,4 млрд куб. м газа. Об этом сообщается на сайте "Укртрансгаза".
С начала сезона закачки, в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища поступило 0,33 млрд куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем прошлого года.
Напомним, обычно объем ежемесячной закачки газа в украинские ПХГ в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Кроме того, в 2021-м сезон закачки начался на 50 дней позже чем в прошлом году.
"Мы начали сезон закачки в украинские ПХГ в невысоком темпе. В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры "держат паузу" в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов. Учитывая эти рыночные тенденции, в мае мы усилили программы модернизации, в частности, проводим работы, требующие существенного ограничения или остановки процесса закачки газа. Таким образом, используем возможность для повышения надежности оборудования ПХГ во время прохождения отопительного сезона 2021/2022", ‒ заявил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.
Напомним, Россия может продолжить транзит природного газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". При этом Украине нужно модернизировать свои трубопроводы.
"России необходимо понять, планирует ли Киев модернизировать свои трубопроводы, чтобы иметь возможность выбирать между различными вариантами", – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Украине месячные тарифы на газ в июне будут колебаться в пределах до 13 грн за кубометр. При этом себестоимость голубого топлива не может превышать 11 грн за куб.
В Европе заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достигло минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). Как поясняют в "Нафтогазе", в результате на высоком уровне находятся и цены на газ в Украине.