В Украине сократились запасы газа в хранилищах: опубликованы цифры

В Украине в начале июня уровень газа в ПХГ достиг 15,5 млрд куб. м, что на 13% меньше показателей 2020-го. Постепенно уменьшается удельный вес запасов, сделанных иностранными компаниями.

Отметим, что сейчас нерезидентам принадлежит 4,4 млрд куб. м газа. Об этом сообщается на сайте "Укртрансгаза".

С начала сезона закачки, в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища поступило 0,33 млрд куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем прошлого года.

Напомним, обычно объем ежемесячной закачки газа в украинские ПХГ в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Кроме того, в 2021-м сезон закачки начался на 50 дней позже чем в прошлом году.

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"Мы начали сезон закачки в украинские ПХГ в невысоком темпе. В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры "держат паузу" в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов. Учитывая эти рыночные тенденции, в мае мы усилили программы модернизации, в частности, проводим работы, требующие существенного ограничения или остановки процесса закачки газа. Таким образом, используем возможность для повышения надежности оборудования ПХГ во время прохождения отопительного сезона 2021/2022", ‒ заявил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Напомним, Россия может продолжить транзит природного газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". При этом Украине нужно модернизировать свои трубопроводы.

"России необходимо понять, планирует ли Киев модернизировать свои трубопроводы, чтобы иметь возможность выбирать между различными вариантами", – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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