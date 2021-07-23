В Украине снизили расчетные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики уменьшило расчетные цены на бензины и дизтопливо. Согласно расчетам НАК "Нафтогаз Украины", они составляют 22,25 грн/л и 26,64 грн/л соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная стоимость бензина для продажи на АЗС не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива – 29,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минэкономики.

В частности, постановление Кабинета министров предусматривает, что максимальная торговая наценка не может превышать 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо. В то же время установление максимальной надбавки не касается премиального топлива.

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По сравнению с серединой июля средняя цена на бензин снизилась на 0,23 грн/л, а на дизтопливо – на 0,35 грн/л.

Пересчет происходит 3, 13 и 23 числа каждого месяца. Поставщики к такому нововведению относятся скептически.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость бензина в Украине превысит 35 грн/л, если нефть подорожает до $100 за баррель. Крупнейшие компании прогнозируют повышение цены к 2022 году.

Отметим, АЗС с мая вынуждены устанавливать цены исходя из ограничений, заложенных правительством. Главный редактор издания "Нефтерынок" Александр Сиренко заявил, что мировые нефтяные котировки напрямую затрагивают котировки нефтепродуктов на европейских хабах.