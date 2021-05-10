В Украине резко подорожает алкоголь: как и почему изменятся цены на водку, виски и коньяк

В Украине уже в ближайшее время могут кардинально повысить цены на алкоголь. Стоимость бутылки, согласно проекту, увеличится на 10 грн. Такое подорожание поможет снизить долю контрафакта, считают чиновники.

О том, как и почему могут пересмотреть цены на алкоголь, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как говорится в проекте постановления Минэкономики, сейчас минимальные цены на алкоголь не соответствуют реальным затратам на их производство. А это приводит к тому, что честные производители алкогольных напитков не могут конкурировать с серым рынком.

Согласно расчетам OBOZREVATEL, повышение, в случае поддержки проекта, может произойти таким образом:

водка (на 6,2%) – с 89,4 до 94,9 грн;

виски (5,9%) – с 179 до 189,5 грн;

коньяк (5,5%) – с 151,66 до 160 грн.

Еще одна причина для повышения минимальных цен – попытка улучшить ситуацию со здравоохранением в стране. Согласно исследованиям ВОЗ, как говорится в пояснительной записке к документу, примерно каждая пятая смерть среди лиц в возрасте 15-19 лет и каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет от алкоголя.Увеличение цены на алкогольные напитки признано одной из государственных политик, которая уменьшает общее потребление и связанный с этим вред. Рост цены на алкогольные напитки на 10% ассоциируется со снижением примерно на 32% числа случаев смертей, происходящих из-за употребления алкоголя.

В Украине самым популярным алкогольным напитком остается водка. Ее легальное производство, при условии уплаты акцизов, не позволяет устанавливать цену на уровне около 90 грн за бутылку 0,5 литра. А вот контрафактная продукция может стоить сколько угодно. В интернете, к примеру, можно встретить десятки объявлений о продаже водки по цене в 18,5 грн за 0,5 литра.

В крупных магазинах и супермаркетах такой продукт встретить практически невозможно. А вот мелкие магазины, киоски и кафе могут за счет такой продукции продавать алкоголь с наценкой в 300-400%. При этом для покупателя разница в цене будет незначительной.

Результат такой деятельности – ежегодные случаи летального отравления некачественным алкоголем. Аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач рассказывает: в среднем до половины всего алкоголя – контрафакт. Украинцы покупают самую дешевую продукцию, даже если ее качество вызывает сомнения.

"При покупке алкоголя потребители преимущественно ориентируются на цену. На стоимость одного градуса напитка на полке. Но повышение минимальных розничных цен не повлияет на отношение украинцев к алкоголю. Меньше пить не станут. Ведь купить контрафактный алкоголь по низким ценам у нас не составляет труда. Мы можем вбить в гугле фразу "продам водку дешево" и увидим множество предложений в 4-4,5 раза дешевле, чем на полке", – говорит Товкач.

Объем теневого рынка составляет около 25 млрд грн в год. Преимущественно подделывают крепкие недорогие напитки. Наименее интересные для фальсификаторов – пиво и другие сброженные напитки без добавления спирта (сидр, перри и т.д.).

Примерно 70% нелегального рынка занимает крепкий алкоголь (водка), 27% – вина и 3% – пиво. Если алкоголь стоит меньше установленной цены, это однозначно фальсификат. И повышая цены, Кабмин фактически дает возможность зарабатывать производителям, продавая легальную продукцию по минимальной стоимости. Сейчас же, если работать честно и предлагать минимально разрешенную цену, бизнес станет убыточным.

Директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов уверен: многие украинца до сих пор покупают алкоголь в сети и при этом не обращают внимание на риски, алкоголь закупают ящиками. "Многие до сих пор покупают в интернете, перепродают и рассказывают потом, что "тетя работает на заводе и принесла". Есть минимальная цена на алкоголь. Не может водка стоить меньше 89,4 грн. А люди покупают по 50 грн за литр в интернете, с машин прямо ящиками. Качество такого алкоголя – сами понимаете..." – говорит Несмиянов.

Подорожание алкоголя – нормальный процесс. Расходы на производство продукции растут, вместе с тем увеличивается и себестоимость спиртных напитков. И если не менять минимальные цены, конкурентоспособность контрафактной продукции будет расти, а честные производители рискуют остаться не у дел.