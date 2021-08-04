В Украине развенчали миф о резком подорожании квартир: сколько на самом деле стоит

В Центре экономической стратегии сообщили, что реальное подорожание аренды на жилье в Киеве не такое стремительное, как показывает статистика. Отмечается, что на это существенно повлиял тот фактор, что на рынке аренды появились дорогие квартиры. На данный момент однокомнатных квартир на 40% меньше, чем в 2020-м, а также намного меньше бюджетных вариантов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экономической стратегии в Facebook. Дорогое жилье в престижных новостроях активно начали сдавать с начала июля. Так, квартир от 25 тысяч гривен в месяц вдвое больше, чем было в минувшем году.

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Именно появление большего количества дорогих квартир и подняло стоимость всего за два месяца аж на 19%. Кроме того, одна из причин роста цен – эффект отложенной инфляции. Арендодатели долгое время держали стоимость на одном уровне, а после этого все одновременно начали ее поднимать.

Напомним, в Украине с начала 2021-го стоимость аренды жилья выросла примерно на 10-15%. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита заявил, что больше всего цены выросли на "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные рядом со станциями метро или транспортным узлом. По прогнозу АСНУ, к концу года аренда может подорожать еще на 10-15%.

При этом больше всего стоимость аренды выросла в Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве – почти 15%. Однако в других областных центрах рост стоимости менее ощутим: от 5% до 10%.

Как ранее писал OBOZREVATEL: