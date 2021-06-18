В Украине разоблачили организацию, занимавшуюся хищением угля из вагонов УЗ

Государственное бюро расследований совместно со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию по разоблачению и задержанию членов преступной организации, которая разворовывала уголь из вагонов "Укрзалізниці". В организацию входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Чтобы ограбить поезд, его останавливали члены группировки, работавшие в военизированной охране железной дороги, а потом другие участники организации перегружали уголь в грузовики.

Преступная организация имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они вывозили похищенное. За один раз могли украсть до 100 тонн угля , на операцию уходило от 30 мин до часа. Работники полиции в Запорожской области, которые входили в состав группировки, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов. Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам.

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Ранее Государственное бюро расследований открыло дело о служебной халатности заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца по факту незаконной выдачи разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу компании ООО "Коксовый завод "Новомет".

В сентябре 2020 года Госэкоинспекция провела проверку предприятия и зафиксировала значительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ: аммиака, фенола и сероводорода. В декабре Харьковский окружной административный суд временно остановил деятельность ООО "Коксовый завод "Новомет" до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области совместно с работниками Главного управления ГФС в Киеве и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили группу лиц в махинациях с НДС.