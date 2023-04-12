В Украине рассекретили данные по строительству: помогут противодействовать коррупции

В Украине снова сделали публичными открытые данные в строительстве – доступ к ним по соображениям безопасности был закрыт после начала полномасштабного вторжения России. Таким образом теперь журналистам и общественности будет легче контролировать застройку городов и противодействовать коррупции.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что речь идет о:

На порталах доступна информация о:

публичной карте строительства – недавно выданные разрешения на проведение строительных работ;

сведения по конкретному объекту строительства;

строительстве по адресам.

"Открытые данные – основа для развития демократии, поддержки от наших стратегических партнеров и быстрого послевоенного восстановления. Продолжаем активно работать с силовым блоком, чтобы открыть доступ ко всем реестрам, закрывшимся из-за полномасштабного вторжения", – рассказал Федоров.

В то же время, в Минифраструктуры отметили: информация по части объектов критической инфраструктуры остается, все же, закрытой. По "соображениям национальной безопасности".

Налог на недвижимость частично отменили

Тем временем в Украине частично отменили налог на уничтоженную или поврежденную войной жилую и нежилую недвижимость. Причем независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

По словам заместителя председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, главных новшеств в документе три. Так:

освобождение от уплаты налога за землю для физических и юридических лиц будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

"С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация", – объяснил нардеп. Подчеркнув: закон предусматривает освобождение от уплаты налога за землю для физлиц – за весь 2022 года, для юрлиц – за период с 1 марта 2022 года по 1 января 2023-го.

Освобождение от налога на недвижимость, если она расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

Для физических лиц норма действует за 2021 и 2022 годы. Для юридических – с 1 марта 2022 года по 1 января 2023-го. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Освобождение от единого налога 4-й группы происходит с 01.03.2022 года за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий.

"Нормы не распространяются на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация которых завершились до 1 мая 2022 года", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, создающий государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества, а также устанавливающий порядок компенсации за него от государства. Однако деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно – вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.