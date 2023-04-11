В Украине частично отменили налог на недвижимость: кого касается

В Украине частично отменили налог на уничтоженную или поврежденную войной жилую и нежилую недвижимость – при чем независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия. За соответствующий законопроект №7632 проголосовал 281 нардеп.

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По словам заместителя председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, главных новшеств в документе три. Так:

освобождение от уплаты налога за землю для физических и юридических лиц будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

"С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация", – объяснил нардеп. Подчеркнув: закон предусматривает освобождение от уплаты налога за землю для физлиц – за весь 2022 года, для юрлиц – за период с 1 марта 2022 года по 1 января 2023-го.

Освобождение от налога на недвижимость, если она расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

Для физических лиц норма действует за 2021 и 2022 года. Для юридических – с 1 марта 2022 года по 1 января 2023-го. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Освобождение от единого налога 4-й группы происходит с 01.03.2022 года за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий.

"Нормы не распространяется на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация которых завершились до 1 мая 2022 года", – отметил нардеп.

В свою очередь, народный депутат от ЕС Алексей Гончаренко отметил: для подтверждения уничтожения или повреждения недвижимости (кроме земельного участка) нужно получить соответствующий акт от органа госвласти – таким, к примеру, может быть ГСЧС, – или органа местного самоуправления. При этом неначисление и неуплата налога будет проводится "начиная с месяца, в котором произошло разрушение объекта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон создающий государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества, а также устанавливающий порядок компенсации за него от государства. Однако деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно – вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.