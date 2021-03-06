В Украине на 8 млн гектаров земли (всего в стране 33 млн) выращивают зерно для "черного экспорта". Фактически на этих участках устроили земельный офшор.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в программе "Свобода слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Из 33 млн га земель только на 22 миллионах мы синхронизировались с налоговой службой. Только с 22 млн га земли платятся налоги. 3 млн га земли – это так называемые личные крестьянские хозяйства, огородничество… А 8 млн га – это внутренний офшор в стране. Это земля, с которой не платятся налоги. И у нас в стране сегодня на этой земле – офшор", – сказал Лещенко.

В конце марта министерство представит геопортал открытых данных, на котором можно будет увидеть, кому какая земля принадлежит. "Зерно выращено на поле, мы видим со спутника, что там растет. Кадастровый номер земельного участка. И трейдер, который покупает эту продукцию, имеет четкое происхождения товара – где ты взял это зерно, которое ты экспортируешь", – рассказывает министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 июля планируется запуск рынка земли. В связи с этим доктор юридических наук Павел Кулинич развенчал основные мифы по этой теме.