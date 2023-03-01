В Украине появились новые инклюзивные вагоны: как выглядят и в каких поездах их искать. Фото

"Укрзалізниця" (УЗ) получила последние 15 вагонов из сотни, которая была заказана еще в 2021 году. Последние 15 вагонов адаптированы под нужды людей с инвалидностью.

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Вагоны произведены в Украине "Крюковским вагоностроительным заводом". Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как оборудованы инклюзивные вагоны

В каждом вагоне есть инклюзивная уборная и одно безбарьерное купе, вход в которое шире, чем обычно, – для проезда на колесном кресле. Также предусмотрены специальные спальные полки с изменением угла наклона и фиксацией тела.

В вагонах оборудованы места для инвалидной коляски (есть ремни для ее закрепления). Также в купе установлены пульты с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.

В инклюзивных вагонах также имеются рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входы оборудованы пандусами. "Угол наклона пандуса в расчете на применение под низкую платформу составляет не более 15-16%", – заявили в УЗ.

Остальные новые пассажирские вагоны, полученные в рамках заказа, уже традиционно оборудованы:

кондиционером;

кулером с питьевой водой;

сигнализацией в каждом купе и системами видеонаблюдения в общих зонах;

индикатором занятости туалетов;

кнопкой вызова проводника;

увеличенным багажным отделением;

вакуумными туалетами с пеленальными столиками;

розетками и USB-портами возле каждого места.

На каких маршрутах будут новые вагоны

Киев – Кишинев;

Киев – Хелм;

Киев – Перемышль;

Харьков – Хелм;

Запорожье – Перемышль;

Киев – Харьков;

Киев – Запорожье;

Киев – Кривой Рог;

Киев – Херсон;

Киев – Одесса;

Киев – Львов;

Киев – Ивано-Франковск;

Киев – Черновцы;

Одесса – Львов;

Днепр – Трускавец;

Харьков – Трускавец;

Харьков – Одесса;

Харьков – Ивано-Франковск.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укрзалізниці" Александр Камышин 27 февраля объявил о своей отставке после полутора лет руководства компанией. После увольнения он возглавит офис по евроинтеграции УЗ в ЕС, а временным главой "Укрзалізниці" (УЗ) станет Евгений Лященко.

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