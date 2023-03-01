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В Украине появились новые инклюзивные вагоны: как выглядят и в каких поездах их искать. Фото

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
5,6 т.
В украинские поездах обновляют вагоны

"Укрзалізниця" (УЗ) получила последние 15 вагонов из сотни, которая была заказана еще в 2021 году. Последние 15 вагонов адаптированы под нужды людей с инвалидностью.

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Вагоны произведены в Украине "Крюковским вагоностроительным заводом". Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как оборудованы инклюзивные вагоны

В каждом вагоне есть инклюзивная уборная и одно безбарьерное купе, вход в которое шире, чем обычно, – для проезда на колесном кресле. Также предусмотрены специальные спальные полки с изменением угла наклона и фиксацией тела.

Полка с регулировкой угла наклона
Полка с регулировкой с другого ракурса

В вагонах оборудованы места для инвалидной коляски (есть ремни для ее закрепления). Также в купе установлены пульты с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.

''Экстренная'' кнопка

В инклюзивных вагонах также имеются рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входы оборудованы пандусами. "Угол наклона пандуса в расчете на применение под низкую платформу составляет не более 15-16%", – заявили в УЗ.

Пандус в новом вагоне
Держатель для костылей и тростей

Остальные новые пассажирские вагоны, полученные в рамках заказа, уже традиционно оборудованы:

  • кондиционером;
  • кулером с питьевой водой;
  • сигнализацией в каждом купе и системами видеонаблюдения в общих зонах;
  • индикатором занятости туалетов;
  • кнопкой вызова проводника;
  • увеличенным багажным отделением;
  • вакуумными туалетами с пеленальными столиками;
  • розетками и USB-портами возле каждого места.
Санузел с пеленальным столиком

На каких маршрутах будут новые вагоны

  • Киев – Кишинев;
  • Киев – Хелм;
  • Киев – Перемышль;
  • Харьков – Хелм;
  • Запорожье – Перемышль;
  • Киев – Харьков;
  • Киев – Запорожье;
  • Киев – Кривой Рог;
  • Киев – Херсон;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Львов;
  • Киев – Ивано-Франковск;
  • Киев – Черновцы;
  • Одесса – Львов;
  • Днепр – Трускавец;
  • Харьков – Трускавец;
  • Харьков – Одесса;
  • Харьков – Ивано-Франковск.
Общий вид купе

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укрзалізниці" Александр Камышин 27 февраля объявил о своей отставке после полутора лет руководства компанией. После увольнения он возглавит офис по евроинтеграции УЗ в ЕС, а временным главой "Укрзалізниці" (УЗ) станет Евгений Лященко.

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