В Украине появились новые инклюзивные вагоны: как выглядят и в каких поездах их искать. Фото
"Укрзалізниця" (УЗ) получила последние 15 вагонов из сотни, которая была заказана еще в 2021 году. Последние 15 вагонов адаптированы под нужды людей с инвалидностью.
Вагоны произведены в Украине "Крюковским вагоностроительным заводом". Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Как оборудованы инклюзивные вагоны
В каждом вагоне есть инклюзивная уборная и одно безбарьерное купе, вход в которое шире, чем обычно, – для проезда на колесном кресле. Также предусмотрены специальные спальные полки с изменением угла наклона и фиксацией тела.
В вагонах оборудованы места для инвалидной коляски (есть ремни для ее закрепления). Также в купе установлены пульты с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.
В инклюзивных вагонах также имеются рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входы оборудованы пандусами. "Угол наклона пандуса в расчете на применение под низкую платформу составляет не более 15-16%", – заявили в УЗ.
Остальные новые пассажирские вагоны, полученные в рамках заказа, уже традиционно оборудованы:
- кондиционером;
- кулером с питьевой водой;
- сигнализацией в каждом купе и системами видеонаблюдения в общих зонах;
- индикатором занятости туалетов;
- кнопкой вызова проводника;
- увеличенным багажным отделением;
- вакуумными туалетами с пеленальными столиками;
- розетками и USB-портами возле каждого места.
На каких маршрутах будут новые вагоны
- Киев – Кишинев;
- Киев – Хелм;
- Киев – Перемышль;
- Харьков – Хелм;
- Запорожье – Перемышль;
- Киев – Харьков;
- Киев – Запорожье;
- Киев – Кривой Рог;
- Киев – Херсон;
- Киев – Одесса;
- Киев – Львов;
- Киев – Ивано-Франковск;
- Киев – Черновцы;
- Одесса – Львов;
- Днепр – Трускавец;
- Харьков – Трускавец;
- Харьков – Одесса;
- Харьков – Ивано-Франковск.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укрзалізниці" Александр Камышин 27 февраля объявил о своей отставке после полутора лет руководства компанией. После увольнения он возглавит офис по евроинтеграции УЗ в ЕС, а временным главой "Укрзалізниці" (УЗ) станет Евгений Лященко.
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