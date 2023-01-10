В Украине повысили выплаты бизнесу за трудоустройство переселенцев

Сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вырастет до 6700 грн. Именно столько сейчас составляет минимальная зарплата в Украине. Для получения средств работодатель должен оформить заявку в Дії.

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Соответствующее решение приняли на заседании правительства 10 января. До этого сумма составила 6500 грн.

Помощь оказывается в течение двух месяцев для каждого работника-переселенца. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, инициатива стала важной составляющей поддержки переселенцев.

"В прошлом году в рамках этой программы выплачено почти 199 млн грн. Решение об увеличении суммы компенсации будет стимулировать бизнес более активно привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц", – отметил глава правительства.

Как получить компенсацию за трудоустройство переселенцев

Заявку на компенсацию расходов может оформить работодатель через 5 дней после трудоустройства переселенца. У трудоустроенного лица должна быть справка ВПЛ, оформленная после 24 февраля. Алгоритм действий работодателя таков:

авторизоваться на портале Дія;

выбрать "Услуги" – "Предпринимательство" – "Компенсация за трудоустройство ВПЛ" – "Подать заявку";

после этого Дія найдет компанию или ФЛП в перечне получателей выплат Пенсионного фонда;

далее нужно проверить данные, выбрать период для компенсации и предоставить информацию о внутренне перемещенном лице, а также ввести расчетный счет для получения средств;

проверить заявление и подписать его с помощью КЭП;

заявление автоматически направляется в Государственный центр занятости.

Чтобы получить компенсацию, зарплата переселенца должна быть установлена на уровне не ниже минимальной. Также должен быть уплачен единый взнос на общеобязательное социальное страхование и подана налоговая отчетность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине утвердили обновленный список, на основании которого осуществляются выплаты ВПЛ. Таким образом, обновился и список населенных пунктов, жители которых имеют право на получение 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

В новый перечень вошли территории 13 областей (Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской), а также г. Киева. Среди обновлений – разделение территорий на те, где возможны боевые действия и где ведутся активные боевые действия прямо сейчас, а также находящиеся в оккупации.

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