В Украине после 16 лет простоя стартовала Большая приватизация, – Сенниченко

В Украине стартовала Большая приватизация. Первый ее объект – Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) ожидает только визы Кабмина и будет выставлена на торги уже этим летом. Какие предприятия еще планируются к продаже и как эти планы коррелируются с президентским законом о противодействии олигархам рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

– Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского , который ограничивает роль олигархов в политической и экономической жизни страны. Прокомментируйте, как нормы документа скажутся на сфере приватизации?

– Украина ждала такой закон долго. Даже слишком долго.

Почти два года работая в Фонде госимущества я изнутри вижу, к каким последствиям приводит симбиоз крупного бизнеса и власти для обогащения за счет госактивов и что потом от этих активов остается. Нам удалось вернуть ряд госпредприятий под фактический контроль государства и выбить из них ставленников олигархата, но без системных законодательных изменений это бег по кругу - до следующего реванша.

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Что касается законопроекта, то он запрещает лицам, отнесенным СНБО к олигархам, быть покупателем или бенефициаром покупателя объектов Большой приватизации. Это позволит наконец разорвать порочный круг коррупции и круговую поруку, которая привела к тому, что приватизация в Украине превратилась в некий закрытый клуб для своих. Сфера приватизации фактически была монополизирована несколькими ФПГ.

Мы категорически против монополий поэтому максимально приветствуем и поддерживаем законопроект Президента. Очень показательно, что он был внесен как раз тогда, когда в Украине стартовала Большая приватизация.

– А она стартовала?

– Да. Фонд госимущества сделал все возможное и особенно невозможное, чтобы она началась. В Украине запущен процесс масштабного привлечения инвестиций - приватизация Объединений горной химической компании (ОГХК). Это первый аукцион Большой приватизации со времен "Криворожстали", то есть с 2005 года.

Фонд выполнил всю необходимую работу – завершен финансово-технический аудит, подготовлены инвестиционные меморандумы, проведен анализ десятков параметров, определена стартовая цена, аукционная комиссия согласовала результат – все наши вопросы закрыты. 27 апреля пакет документов был передан Кабмину на визирование, то есть уже больше месяца назад.

Не исключено, что кадровые ротации в Минэкономики затормозили процессы, но мы надеемся, что на этой или следующей неделе он будет принят. Я думаю, что законопроект Президента Зеленского ускорит процедуру принятия решений.

– Давайте конкретней – когда произойдет аукцион по приватизации ОГХК?

– Закон определяет срок в два месяца с момента визирования пакета документов Кабмином и публикации постановления. Мы ожидаем, что это произойдет до конца лета.

– Сколько длился весь процесс приватизационной подготовки?

– Давайте разделять процедурно-законодательные вещи и собственно операционную работу.

В список объектов, подлежащих приватизации, правительство внесло ОГХК еще в 2018 году.

В сентябре 2019 года КМУ утвердил советника по приватизации – ООО "БДО корпоративные финансы" и он приступил к работе. Но потом случился коронакризис и фактически полгода - с марта по сентябрь 2020 года - Большая приватизация была остановлена на законодательном уровне. В апреле Верховная Рада разблокировала проведение аукционов. На сегодня все документы готовы, и межведомственная аукционная комиссия согласилась с нашими предложениями.

Замечу, что в процессе подготовки изначальное предложение по стартовой цене увеличилось с 2,1 млрд гривен до 3,7 млрд гривен.

– А что произошло за эти месяцы, что так подогрело цену?

– Впервые в истории Украины снят гриф "для служебного пользования", наложенный на информацию о запасах компании. Согласитесь, это нонсенс - как можно продавать объект, если ты не говоришь, что у него там внутри? "У меня есть посылка, но я вам ее не отдам" – такой подход в бизнесе не работает, между тем в части ОГХК до последнего времени именно так и было. Мы открыли данные и стоимость компании была скорректирована.

Кроме того, и сама ОГХК уже не та, что год назад. После передачи компании Фонду, мы увеличили ее прибыльность со 100 млн гривен в 2019 году до 340 млн гривен по итогам 2020 года.

Соответственно, оценка была увеличена до 3,7 млрд гривен. Понятно, что во время конкурса благодаря конкурентной борьбе за актив, цена существенно увеличится.

– Насчет конкурентной борьбы – вы уверены? Ведь недопуск олигархов к приватизации также можно трактовать и как искусственное сужение конкуренции вследствие чего цена продажи будет ниже …

– Все обстоит ровно наоборот. Рыночная справедливая цена устанавливается, когда есть реальная борьба за актив, а не когда участники соревнуются в способности "добежать и порешать". Фонд обеспечил эту конкуренцию, так что я вас уверяю никаких потерь Госбюджет от того, что бенефициар одиозной ФПГ не будет допущен к торгам, не понесет.

Исключительно оздоровление.

– Сколько компаний претендуют на ОГХК?

– Больше десятка. Это компании из Индии, США, Японии, Гонконга, Австралии, Китая, Турции и Украины.

– Правильно ли мы понимаем, что структуры Group DF претендовали на ОГХК, но к конкурсу допущены не будут?

– Исторически сложилось так, что Group DF была плотно интегрирована и даже доминировала в титановой отрасли Украины.

Да, ОГХК традиционно была пастбищем для группы. За последний год Фонд оттеснил эту структуру от контроля над компанией.

Пока я возглавляю ФГИ и могу влиять на процессы, олигархи не будут подменять собой государство и разорять госкомпании в свою пользу.

– Подведем промежуточный итог – после кейса "Центрэнерго" вы уже нажили себе врага в лице Игоря Коломойского и теперь приобретаете недруга в лице Дмитрия Фирташа. Кто следующий?

– Для нас приоритет – интересы государства и граждан. А интересы людей, которых вы назвали противоречат этому. Это противостояние создает некоторые сложности, но я понимал, на что шел.

– Спрошу иначе – какие активы, в которых есть интерес ФПГ вы планируете к приватизации в ближайшее время?

– Шесть облэнерго. Мы вынесли их на Кабмин и ждем кандидатуру представителя правительства в аукционную комиссию.

– А что запланировано в ближайшей перспективе?

– Из "громкого" – завод "Большевик", его приватизация запланирована на осень, и отель "Президент" в Киеве. Также в планах до конца года приватизация двух портов - Белгород-Днестровского морского торгового порта и морского порта Усть-Дунайский.

Параллельно продолжается приватизация спиртзаводов, неработающих исправительных колоний, объектов агросферы. Фонд уже реализовал два десятка объектов концерна "Укрспирт", что принесло суммарно государству 1 млрд гривен.

Две недели назад мы реализовали Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов, сумма сделки составила умопомрачительные для этого сектора четверть миллиарда гривен.

Мы проделали действительно титаническую работу, благодаря которой приватизация в Украине стала доступной, прибыльной и прозрачной.

Провели более 1900 аукционов, на которых средняя цена объектов возрастала втрое. В 2020 году ФГИУ обеспечил поступления в госбюджет уже более 3 млрд гривен - это в пять раз больше, чем в докоронакризисном 2019, и в десять раз больше, чем в благополучном во всех смыслах 2018. В нынешнем году аукционы малой приватизации уже принесли государственному бюджету 1 млрд грн!

А внесенный Президентом законопроект сделает эти изменения необратимыми и позволит привлечь к госактивам честных инвесторов, а не "решал"-олигархов.

– По мере приближения первого аукциона и старта Большой приватизации вы чувствуете рост давления на Фонд и на вас лично?

– Не вдаваясь в подробности – да.