В Украине полностью ликвидировали инспекцию-"коррупционного клеща": заявили об этом еще в 2020 году

Министр инфраструктуры Украины объявил об окончательной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Соответствующее решения было утверждено Кабмином еще в 2020 году. Причиной для этого стала коррупция в инспекции, многочисленные жалобы на ее деятельность и факты нарушений в работе.

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"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 млрд грн. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, планировавшие приобрести жилье", – прокомментировал окончание ликвидации Кубраков.

В то же время, в самом министерстве отметили: работу прекратили все 24 территориальных органа ГАСИ. А кроме того:

закрыто 5 420 исполнительных производств по судебным делам;

все документы ГАСИ переданы на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления;

государственный архитектурно-строительный контроль и надзор с сентября 2021 осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

Что предшествовало

В марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о ликвидации ГАСИ. Он подчеркнул: инспекция является коррупционной структурой, объединившей в себе слишком много функций.

"ДАБИ, по нашему мнению и мнению участников строительного рынка, – это тот коррупционный клещ, который забирал оборотные средства со строительного рынка", – подчеркнул он.

Летом 2021 года Кабинет министров ликвидировал реестр ГАСИ. "С десяток лет этот реестр был одним из самых наглых и дерзких примеров откровенной и неприкрытой коррупции в Украине. По утверждениям участников рынка, размер коррупции в этой сфере составлял от 2,7 до 3,5 млрд грн в год", – отметил тогда глава Минцифры Михаил Федоров.

О ликвидации ГАСИ было объявлено осенью 2021 года. Вместо нее правительство создало ГИАГ.

До этого же инспекция работала все 14 дней без выходных перед ликвидацией. Она выдала более 400 разрешений на строительство, среди которых – 34-этажное здание на бульваре Леси Украинки в центре Киева.

Это значительно превысило обычные показатели выдачи разрешений. К примеру, за предшествующие 8 месяцев ведомство оформило 1 621 такой документ.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем народные депутаты приняли в целом закон, создающий государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества, а также устанавливающий порядок компенсации за него от государства. "За" проголосовали 275 нардепов. При этом деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно – вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.