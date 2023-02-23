Украинцам не дадут денег за разрушенное войной жилье: нардепы приняли решение

Народные депутаты приняли в целом закон, создающий государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества, а также устанавливающий порядок компенсации за него от государства. "За" проголосовали 275 нардепов. При этом деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно – вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. При этом документ он охарактеризировал как "очень спорный".

За что можно будет получить компенсацию

Согласно принятому закону, действовать он будет в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения "на территории, где такой объект находится (находился)". Компенсации же будут предоставляться исключительно за имущество, поврежденное/разрушенное с 24 февраля 2022 года

"Закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории", – отметил Железняк.

Саму же компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость. В частности:

квартиры;

другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях);

дома усадебного типа;

садовые и дачные дома;

объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.

Кто может рассчитывать на компенсацию

Право на компенсацию получат физические лица-граждане Украины, являющиеся владельцами имущества. В то же время, ряд лиц рассчитывать на нее не сможет. В частности:

из санкционных списков;

с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности;

их наследники.

Денег не дадут

В то же время, отмечает Железняк, деньги за поврежденное имущество получить будет невозможно. В таких случаях компенсация будет предоставлена исключительно через строительные работы "и/или предоставления строительных материалов для них".

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат. Это документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы", – объяснил нардеп.

А вот владельцы частных домов, подчеркнул он,рассчитывать на денежную компенсацию могут. У них будет выбор:

получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома;

деньги, "которые будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства".

Каким будет размер компенсации

Предельный размер компенсации – и денежной, и в виде жилищного сертификата – не установлен. Как не установлены и ограничения по:

местонахождению;

типу;

площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

"Если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков", – рассказал Железняк.

Когда можно будет подавать заявление

Использовать сертификат можно будет в течение 5 лет со дня выдачи. Отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

"Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличили до второго чтения. Его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения. К заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения", – отметил нардеп.

Рассматривать заявления и принимать решение будут специальные комиссии Они будут создаваться:

исполнительными органами местных советов;

военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Откуда возьмут деньги

Как отметил Железняк, источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут средства государственного и местных бюджетов. А кроме того:

средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов;

международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь;

репарации либо другие взыскания с РФ;

"другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества".

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свое жилье. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры – в домах от 120 кв. м; в квартирах от 60 кв. м.