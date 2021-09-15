ЖК под видом отеля и небоскреб на Печерске: ГАСИ за 14 дней до ликвидации выдала более 400 разрешений на строительство

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) работала все 14 дней без выходных перед ликвидацией, запланированной на 15 сентября. Она выдала сотни разрешений на строительство, среди которых 34-этажное здание на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Об этом 14 сентября на своей странице в Facebook сообщил эксперт по градостроительству Георгий Могильный, который проанализировал опубликованные документы. Как утверждает он, ведомство легализировало возведение зданий в столице Украины с нарушением высотных ограничений, превышением плотности застройки в разы, а также жилого комплекса под видом гостиниц.

Всего ГАСИ успело выдать более 400 разрешений. Это превышает обычные показатели в несколько раз. Так, за предыдущие восемь месяцев ведомство оформило 1621 разрешение.

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"То есть, 14 последних дней перед ликвидацией равны двум месяцам обычной работы", – отметил Могильный.

Напомним, что вместо ГАСИ будет работать новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

Как рассказывал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в интервью "UA: Украинское радио", это изменит сферу, в частности – должно стать новым шагом в реформе градостроительства.

"В рамках новой системы отсутствуют коррупционные риски", – заявлял министр.

Кроме того, в стране еще ранее запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Она, как пояснил Чернышев, "максимально минимизирует" контакты между участниками процесса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее суд признал противоправным и отменил приказ Государственной архитектурно-строительной инспекции об аннулировании разрешения на строительство жилого дома на улице Гоголевской в Киеве.