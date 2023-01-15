В Украине подскочили цены на популярные овощи: аналитики назвали причины

В Украине в первые недели января зафиксирован рост цен на популярные овощи и фрукты. Подорожание лука, моркови и яблок составило от 10% до 35%.

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Лук при этом остается самым дорогим среди овощей "борщевого набора". Об этом сообщили аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"Сокращение импортных поставок лука в период новогодних праздников на фоне стабильного спроса позволило продавцам повысить отпускные цены... За последние 2 недели один из основных овощей для украинцев стал дороже более чем на 10%", – подсчитали эксперты.

После роста цен на лук, производители начали "придерживать" партии товара в надежде на более существенное подорожание. Из-за этого предложение просело еще сильнее, то есть в ближайшее время снижения цен ожидать не приходится.

"Лука в украинских хранилищах с большей долей вероятности не хватит до конца текущего сезона. Потому отпускные цены на эту продукцию будут формироваться исключительно из стоимости импорта", – отмечают аналитики.

Кроме того, упало и предложение моркови – в хранилищах иссякают запасы качественной украинской продукции. За первые недели 2023 года этот овощ подорожал более чем на 15%.

Одного эксперты не прогнозируют дальнейшего стремительного подорожания моркови. Запасы местной продукции еще довольно велики, подсчитали аналитики. Если цены на нее продолжат расти, ситуацией воспользуются импортеры, которые ввезут из-за границы более дешевую морковь.

Сильнее всего выросли в цене яблоки. Их в середине января-2023 продают на 35% дороже, чем в конце 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, в январе-феврале нет оснований для значительного роста цен на продукты в Украине, но незначительный темп роста цен все же будет наблюдаться. Основной фактор, который может повлиять на рост цен, – сезонный.

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