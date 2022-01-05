В Украине резко подорожал бензин: сколько придется платить

В Украине резко выросли цены на автомобильное топливо. По состоянию на 5 января 2021 года, средняя цена на бензин А-95 составляет 30,56 грн/литр (на 35 коп. дороже, чем днем ранее), а дизельного топлива – 29,61 грн/литр (на 21 коп. дороже, чем в предыдущий день).

О подорожании сообщила OBOZREVATEL Консалтинговая группа А-95. Случилось же оно сразу после установления 4 декабря Министерством экономики максимальной цены для бензина – на уровне 31,97 грн/литр (26,97 грн/литр максимальной цены + 5 грн наценки). Для дизтоплива граничная цена установлена на уровне 30,82 грн/литр (23,82 грн/литр максимальной цены + 7 грн наценки).

Устанавливать предельные цены на топливо в Украине начали в мае 2021 года. Сделано это было только на время карантина, связанного с COVID-19, а не навсегда.

Видео дня

Предельная цена рассчитывается Кабмином на основе формулы, аналогичной "Роттердам+" для угля, действовавшей в 2016-2019 годах. Т.е, в расчет берутся котировки в порту Роттердам, стоимость доставки в Украину и наценка АЗС, которым разрешается "накидывать" по 5 грн за каждый литр бензина и по 7 грн – дизтоплива.

Предельные цены на бензин пересматривают трижды в месяц. Их устанавливают с 3, 13 и 23 дня месяца.

Топливо будет дорожать

Стоимость автомобильного топлива в Украине в 2022 году увеличится. Предполагается, что подорожание начнется уже зимой, однако ожидать его "полноценного" наступления стоит весной.

По словам эксперта "Нефтерынка" Александра Сиренко, причин для этого несколько, сообщает today.ua. В частности, ими являются:

рост стоимости нефти на международном рынке;

постепенное ослабление курса гривни.

Что будет с автогазом

Эксперты считают, что стоимость этого топлива начнет расти весной. По их словам, на это повлияют два фактора:

стабильная ситуация на польском рынке;

сезонный фактор, ведь зимой обычно сокращается потребление автогаза, что приводит к стабилизации цен.

"Однако эксперты не исключают, что сжиженный газ подорожает уже зимой. Дело в том, что в последнее время некоторые украинские предприятия начали переходить с природного газа на пропан-бутан, который стоит меньше. В результате станет повышаться и его стоимость", – отмечают аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинец почти год заправлялся за чужие бонусы на одной из автозаправочных станций, на которой работал ранее. В общей сложности он использовал чужие бонусы на сумму почти в 200 тыс. грн. Он получил три года тюрьмы за такое мошенничество.