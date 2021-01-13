В Украине пиковые цены на молочку продержаться несколько месяцев: озвучен прогноз

В Украине цены на молоко и молочную продукцию будут держаться на пиковых значениях до конца первого квартала 2021-го. Ситуация может изменится только после марта.

Об этом со ссылкой на прогноз технолога компании AVA Group Ольги Лозы сообщает издание УНИАН. Главная причина: плохо урожай кукурузы (как зерна, так и зеленой массы), люцерны, зерновых, подсолнечника и сои.

"Основным критерием для формирования цены на молоко является его себестоимость, а она с начала осени значительно возросла. Повышение же себестоимости производства возникло по двум главным причинам. Во-первых, это низкое качество объемистых кормов из-за нынешнего неурожая на силосные культуры почти по всей Украине. Во-вторых, подорожали зерновые и протеиновые ингредиенты (соя, подсолнечник), из-за того же неурожая", – прогнозирует Лоза.

По ее словам, как следствие, производители не согласны реализовывать сырье по старым ценам, и эта тенденция продлится минимум весь первый квартал 2021 года, пока коров кормят силосом, заготовленным с осени, имеющим относительно низкую питательную ценность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.