В Украину из-за границы завозят опасные продукты: можно ли распознать

В Украину во время войны из-за границы стали завозить много опасных продуктов. При этом распознать такие продукты практически нереально без лабораторного исследования.

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Об этом рассказала в интервью OBOZREVATEL председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова. Она отметила, что превышение химических веществ в орехах, печенье и других продуктах человек не может определить на вкус, цвет, на глаз.

"Нельзя сказать, откуда их конкретно везут. В Европе есть такая система оповещения об опасных продуктах, которая называется RASFF. Госпродпотребслужба с ними контактирует, у нас есть доступ к этой системе в формате открытого окна, но, к сожалению, мы не являемся членами Европейского Союза. Обо всех продуктах, которые попадают в Украину, информирует Госпродпотребслужба, и она, по идее, должна принимать меры по изъятию некачественной продукции с рынка Украины, согласно информации, поступающей через систему оповещения RASFF", – сказала эксперт.

При этом после вступления Украины в Европейский Союз (ЕС) ситуация с контролем качества продукции должна улучшиться. В блоке есть много действенных механизмов и органов, следящих за этим.

"Хочется в это верить, потому что у Европейского Союза довольно много механизмов по работе с опасной продукций, система оповещения также работает и рынок сам себя в этой ситуации выравнивает. Опять-таки, мы тоже всегда призываем потребителей, если они столкнулись с нарушениями, увидели продукцию ненадлежащего качества, информировать и писать жалобы в Госпродпотребслужбу. Также можно делиться такой информацией в социальных сетях", – отметила Куликова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в разных сегментах рынка количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%. Речь идет не только о том, что продают на вес на рынках, но даже о продукции с полок супермаркетов и магазинов. Чтобы не купить фальсификат, нужно соблюдать целый ряд правил.

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