В Украине пересчитают цены на квартиры: сколько будет стоить жилье

В Украине квартиры до конца года подорожают на 10-15%. На рост цен может повлиять активизация ипотечного кредитования и удорожания строительства.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил эксперт по недвижимости Виталий Шокал. По его словам, активный рост цены, который продолжался последние полгода (где-то на уровне 10-15%) сейчас прекратился. Дальше квартиры будут дорожать, но менее ощутимо.

"По ощущениям – к зиме стремительного роста цены на недвижимость в жилом секторе не будет, поскольку спрос и предложение достигли какого-то определенного равновесия. – говорит эксперт. – Ранее был отложенный спрос во время карантина, что и повлияло на рост цен. Сейчас же неудовлетворённый спрос остался только в бюджетном сегменте. Там увеличение стоимости может быть более ощутимым. Думаю, подорожание в среднем может быть на уровне 5-10% до конца года".

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По мнению Шокала, на цену жилья больше всего влияют такие факторы:

Удешевление кредитования.

Рост спроса и цены на аренду квартир, который способствует тому, чтобы часть арендаторов задумались о жилье в кредит.

Рост цены на первичную недвижимость, который тянет за собой рост цен на вторичном рынке.

Сезонность.

"Как показывает опыт предыдущих лет, последние 3 месяца осени – это активный деловой сезон, поэтому в этот период количество сделок всегда выше, чем в неактивные зимние и летние периоды. А повышенный спрос всегда тянет цену вверх", – рассказывает Шокал.

Среди факторов, которые влияют на стоимость жилья, но в меньшей степени, эксперт называет стоимость газа. От неё зависит цена цемента, бетона, пенобетона, арматуры и других материалов. Рост цен на материалы делает новострои более дорогими, а они влекут за собой и подорожание на вторичном рынке.

Отметим, по данным крупного агентства недвижимости, средняя цена на квадратный метр жилье в Киеве превышает 1,3 тысячи долларов. Дешевле всего жилье в Соломенском районе – около тысячи долларов за квадратный метр.

Минимальная цена на однокомнатную квартиру в Киеве в сентябре составила 16 тыс. долларов, при этом площадь жилья в агентстве не указали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, цены на недвижимость в Украине в 2022 году продолжат расти. При этом премиальный сегмент является наиболее недооцененным, а потому и подорожание в нем окажется самым существенным.