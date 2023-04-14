В Украине переписали курс доллара: в каких банках выгоднее покупать и продавать валюту

Курс наличного доллара в банках Украины практически замер после нескольких дней роста. Так, 14 апреля он составляет в среднем до 37,4/37,95 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара в покупке за сутки не изменился, а в продаже вырос всего на 5 коп.

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Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установили Ощадбанк и Райффайзен банк ( 38,4 грн/долл.). Самый низкий – ПриватБанк (37,7 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена ниже.

На черном рынке наличный доллар продают по 37,73-37,85 грн. Здесь курс за сутки повысился более значительно, чем в банках – на 7-9 копеек.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Однако такой курс применяется только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако новая программа МВФ для Украины предусматривает отмену фиксированного курса. Ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

Фонд также ожидает, что до конца года официальных курс доллара в Украине изменится. По прогнозу МВФ, к концу 2023 года курс может достичь 40,7 грн/долл., что на 4,1 грн выше нынешнего курса.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине уже до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта 2023-го – всего 3,6%.

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