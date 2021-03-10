В Украине передали на приватизацию восемь предприятий
В Украине Кабинет министров передал в сферу управления Фонда государственного имущества 8 госпредприятий. Все они будут выставлены на приватизацию.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram. "Правительство передало на приватизацию еще 8 госпредприятий", – написал он.
На приватизацию передали следующие предприятия:
Государственное предприятие "Экотрансэнерго"
Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
Государственное предприятие "Полупановский карьер"
Государственное предприятие "Держинформаналитика"
Государственное учреждение "Партнерский фонд"
Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг"
В пояснительной записке сообщается, что общая стоимость активов ГП "Экотрансэнерго" и ГП "Харьковское промышленное-торговое предприятие" по состоянию на 1 июля 2020-го составляла 47 219,0 тыс. грн и 22 463,8 тис. грн. За первое полугодие стоимость их активов уменьшилась на 6,5% и 3% соответственно
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