В Украине передали на приватизацию восемь предприятий

В Украине Кабинет министров передал в сферу управления Фонда государственного имущества 8 госпредприятий. Все они будут выставлены на приватизацию.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram. "Правительство передало на приватизацию еще 8 госпредприятий", – написал он.

На приватизацию передали следующие предприятия:

Государственное предприятие "Экотрансэнерго"

Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"

Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"

Государственное предприятие "Полупановский карьер"

Государственное предприятие "Держинформаналитика"

Государственное учреждение "Партнерский фонд"

Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг"

В пояснительной записке сообщается, что общая стоимость активов ГП "Экотрансэнерго" и ГП "Харьковское промышленное-торговое предприятие" по состоянию на 1 июля 2020-го составляла 47 219,0 тыс. грн и 22 463,8 тис. грн. За первое полугодие стоимость их активов уменьшилась на 6,5% и 3% соответственно

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