В Украине отменили упрощенку для игорного бизнеса: льгот больше не будет

В Украине запретили игорному бизнесу находиться на упрощенной системе налогообложения. Новое правило вступит в силу сразу после подписания президентом соответствующего законопроекта.

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Речь идет о проекте закона № 8079. Депутаты Верховой Рады приняли его во втором чтении 12 января, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "За" проголосовало конституционное большинство – 303 нардепа.

"В финальной редакции он (законопроект. – Ред.) вступает в силу сразу. И со следующего дня весь игорный бизнес перейти на полную ставку налогообложения", – объяснил Железняк, призвав Офис президента не затягивать с подписанием документа.

Законопроект предусматривает возвращение ограничений для игорного бизнеса. Снова вводится запрет пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей) и пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

В апреле 2022-го в тексте бюджетного законопроекта (7246) о международной помощи внесли правку о возможности игорного бизнеса перейти на "2% единого налога". Документ приняли без обсуждения, как и все законопроекты в тот момент. В результате игорный бизнес получил особые условия.

Из-за налоговых льгот поступления в бюджет от игорного бизнеса составили всего 53 млн грн, отмечал ранее Железняк. Кроме того, нардеп объяснил, как игорный бизнес занижает или вообще не платит налоги. Речь идет о т.н. мискодинге.

"Игрок платит не официально на счет онлайн-казино, а на другой счет (например за какую-то услугу онлайн-магазина), который в конце концов оказывается вообще картой другого человека. Собранные онлайн-платежи затем по цепочке используются, чтобы платить зарплату в крупных розничных сетях, отбеливать "черное зерно", – отметил Железняк.

В 2021 году в Украине запустили казино с практически самыми низкими налогами в Европе – в 10%. За запуск новой сферы отвечал, в том числе, Давид Арахамия. Раньше его обвиняли в лоббизме в пользу компаний, которые зарабатывают на азартных играх, некоторые участники рынка.

Для сравнения, в Дании казино должны платить 45%-75% общего дохода от игры, но при этом в них не предусмотрены другие дополнительные платежи. А в соседней Польше ставка не превышает 50%, что позволяет стране зарабатывать десятки миллионов евро в год. Наименьший налог платят в таких странах, как Бельгия, Чехия, Финляндия и Сингапур – от 2,5 до 15%.

Как сообща OBOZREVATEL, ранее депутаты ВР сорвали быструю процедуру принятия законопроекта № 8079. Из-за этого документ не вступил в силу до конца 2022 года, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.