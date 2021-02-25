Миллиардные должники ПриватБанка пытаются объявить себя банкротами: компании связывают с экс-владельцами

Хозсуд Днепропетровской области 22 февраля открыл производство по делам о банкротстве агрокомпаний, которые должны Приватбанку 2,6 млрд грн. Их связывают с группой компаний бывших собственников банка.

Об этом сообщает Finbalance. В список попали следующие организации: сельскохозяйственное частное предприятие "Белое озеро" (долг перед Приватбанком – 386 млн грн), ООО "Сельскохозяйственная фирма "Агростар" (долг – 334 млн грн) и ООО "Приват-Агро-Львов" (долг – 151 млн грн).

Отметим, что в январе-феврале Хозсуд Днепропетровской области уже открыл ряд производств по делам о банкротстве агропредприятий. В их число вошли: ЗАО "Насинневе" (долг перед Приватбанком – 332 млн грн), ООО "Колодязнянское" (долг – 333 млн грн), ООО "Доброульяновка" (долг – 125 млн грн), ООО "Приват-Агро-Альянс" (долг – 196 млн грн), ООО "Приват-Альянс" (долг – 122 млн грн), ЗАО "Племенной завод "Красный великан" (долг – 152 млн грн), ООО "Коноваливське" (долг – 235 млн грн), ООО "Украина" (долг – 215 млн грн), ООО "Приват-Агро-Белозерье" (долг – 34 млн грн). Во всех случаях инициатором процедуры банкротства является ЧАО "Страховая компания "Ингосстрах", которое связывали с "приватовцами".

Напомним, ранее Национальный банк Украины вывел с финансового рынка три компании. Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых учреждений на основании собственных заявлений компаний.

В частности, были исключены ПО "Ломбард" Балканика" частного предприятия "Балканика и компания" и ЧП "Егорова и компания "Ломбард партнер" из Государственного реестра финансовых учреждений. Кроме того, ООО "Астра Лизинг" вывели из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

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