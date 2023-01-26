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В Украине остановили растрату 66,5 млн грн из бюджета: в БЭБ рассказали о схеме

Глеб Иванов
Рынки и компании
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В БЭБ рассказали о схеме по незаконному возмещению НДС

В Украине разоблачили несколько компаний из Кировоградской и Харьковской областей, которые подали заявки на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). В результате удалось не допустить растрату 66,5 млн грн бюджетных средств.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). В Бюро описали, как работала преступная схема:

  • компании продавали товары за наличные деньги;
  • эти сделки не отображались в налоговой и финансовой отчетностях;
  • в документах создавалось впечатление наличия товарных остатков на складах;
  • ложные сведения вносились в официальные документы для подачи заявления в Государственную налоговую службу (ГНС) о возврате НДС.

"В целях недопущения факта незаконного возмещения НДС, аналитики БЭБ, в соответствии с компетенциями, направили письма в ГНС с рекомендациями провести внеплановые проверки деятельности упомянутых компаний и достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС. Таким образом, незаконное возмещение 66,5 млн НДС предотвращено. Средства остались в бюджете", – заявили в БЭБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году БЭБ поддержало безопасность страны на "денежном" фронте на 60,1 млрд грн. В частности, Бюро занималось поиском и блокированием активов РФ и предотвращением хищений бюджетных средств.

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