60 млрд грн для экономической безопасности Украины: в БЭБ подвели итоги 2022 года

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) поддержало безопасность страны на "денежном" фронте на 60,1 млрд грн в 2022 году. В частности, Бюро занималось поиском и блокированием активов РФ и предотвращением хищений бюджетных средств.

Видео дня

Об итогах года рассказала пресс-служба БЭБ. В ведомстве озвучили главные цифры.

Наложен арест на имущество ориентировочной стоимостью 46,7 млрд грн суммарно по всем уголовным производствам. Львиную долю – 41 млрд грн – составляют активы и объекты права собственности России и Беларуси.

"Среди них жилая и коммерческая недвижимость, банковские счета, активы, автомобили, минудобрения, аптеки, АЗС, железнодорожные вагоны, товарные знаки, финансовые учреждения, средства, земельные участки, полезные ископаемые, производства, развлекательные заведения и т.д. Эти активы и имущество уже принесли доход государству в размере 2,2 млрд грн", – отметили в БЭБ.

Предотвращено хищение бюджетных средств в размере 7,4 млрд грн. Речь идет от отказах в в незаконном возмещении НДС, отмене результатов публичных закупок, предотвращенном экономическом ущербе и т.п.

Наряду с этим БЭБ развивало территориальные управления, орган выполнял другие функции, определенные Законом Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", сотрудники осуществляли анализ и расследование уголовных правонарушений в подакцизной отрасли, налоговой, бюджетной, таможенной и других сферах.

По результатам информационно-аналитической деятельности подготовлено 282 аналитических продукта и 667 информационных документов на 26,3 млрд грн. На их основе начато 114 уголовных производств. Всего в 2022 году в производстве детективов БЭБ находилось 961 уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по результатам работы БЭБ в Украине арестовали один из крупнейших логистических центров, принадлежащий россиянам. Стоимость активов составляет около 700 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!