В Украине ослабили валютные ограничения: что изменилось и кого коснется
В Украине ослабили часть ограничений на операции с иностранной валютой, которые введены на время военного положения. Изменения коснулись как волонтеров, которые занимаются закупками товаров для ВСУ, так и тех, кому валюта нужна для личного использования.
Новые правила прописаны в постановлении Национального банка Украины (НБУ) № 68 от 4 апреля. В Нацбанке также перечислили его ключевые пункты.
Переводы для покупки товаров для армии
Лимит на переводы иностранной валюты для закупки некоторых товаров за границей увеличен до 400 тыс. грн в эквиваленте. Речь идет о приобретении бронежилетов, касок, шлемов, военной и тактической формы и обуви, защитной одежды, оптических приборов для слежки, беспилотных летательных аппаратов, спальных мешков, карематов и средств для оказания медицинской помощи.
Перевод валюты для выплаты пенсий беженцам
"С целью соблюдения условий выполнения международных договоров предоставлена возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу", – отметили в НБУ. При этом правило не касается переводов в Россию и Беларусь.
Операции российских и беларуских компаний
Юрлицам с бенефициарами в РФ и Беларуси разрешили продавать безналичную иностранную валюту (кроме российских и белорусских рублей), платить банкам комиссии, осуществлять другие платежи за предоставление банковских и других финансовых услуг, делать страховые выплаты. Такие изменения понадобились, чтобы эти компании выплачивали зарплаты собственным сотрудникам и платили налоги.
Ценные монеты
Разрешена продажа остатков памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции в филиалах и отделениях банков. Продажа будет осуществляться только в случае, если нет угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.
Сроки расчетов по экспортно-импортным операциям
Предельный срок сокращен с 365 до 90 календарных дней. "Это необходимо для предотвращения выведения капитала за границу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансов", – объяснили в НБУ.
Проверка операций
Возвращены стандартные требования к банкам по проведению анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов. С 24 февраля по 4 апреля валютный надзор проводился в упрощенном виде.
Упрощенный надзор не убирается окончательно, он продолжит действовать в отношении ряда операций. Это, в частности:
сделки, сумма которых не превышает 400 тыс. грн;
операции для проведения мобилизационных и других мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны;
операции резидентов по выполнению обязательств, которые обеспечены государственной гарантией;
операции международных финансовых организаций.
Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ также разъяснили, что формально каждый ребенок может вывезти за границу наличные до 10 тыс. евро в эквиваленте. Таким образом, лимит валюты (без подачи декларации) для матери с тремя несовершеннолетними детьми составляет не 10 тыс., а 40 тыс. евро.
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