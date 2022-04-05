В Украине ослабили валютные ограничения: что изменилось и кого коснется

В Украине ослабили часть ограничений на операции с иностранной валютой, которые введены на время военного положения. Изменения коснулись как волонтеров, которые занимаются закупками товаров для ВСУ, так и тех, кому валюта нужна для личного использования.

Новые правила прописаны в постановлении Национального банка Украины (НБУ) № 68 от 4 апреля. В Нацбанке также перечислили его ключевые пункты.

Переводы для покупки товаров для армии

Лимит на переводы иностранной валюты для закупки некоторых товаров за границей увеличен до 400 тыс. грн в эквиваленте. Речь идет о приобретении бронежилетов, касок, шлемов, военной и тактической формы и обуви, защитной одежды, оптических приборов для слежки, беспилотных летательных аппаратов, спальных мешков, карематов и средств для оказания медицинской помощи.

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Перевод валюты для выплаты пенсий беженцам

"С целью соблюдения условий выполнения международных договоров предоставлена ​​возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу", – отметили в НБУ. При этом правило не касается переводов в Россию и Беларусь.

Операции российских и беларуских компаний

Юрлицам с бенефициарами в РФ и Беларуси разрешили продавать безналичную иностранную валюту (кроме российских и белорусских рублей), платить банкам комиссии, осуществлять другие платежи за предоставление банковских и других финансовых услуг, делать страховые выплаты. Такие изменения понадобились, чтобы эти компании выплачивали зарплаты собственным сотрудникам и платили налоги.

Ценные монеты

Разрешена продажа остатков памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции в филиалах и отделениях банков. Продажа будет осуществляться только в случае, если нет угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.

Сроки расчетов по экспортно-импортным операциям

Предельный срок сокращен с 365 до 90 календарных дней. "Это необходимо для предотвращения выведения капитала за границу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансов", – объяснили в НБУ.

Проверка операций

Возвращены стандартные требования к банкам по проведению анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов. С 24 февраля по 4 апреля валютный надзор проводился в упрощенном виде.

Упрощенный надзор не убирается окончательно, он продолжит действовать в отношении ряда операций. Это, в частности:

сделки, сумма которых не превышает 400 тыс. грн;

операции для проведения мобилизационных и других мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны;

операции резидентов по выполнению обязательств, которые обеспечены государственной гарантией;

операции международных финансовых организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ также разъяснили, что формально каждый ребенок может вывезти за границу наличные до 10 тыс. евро в эквиваленте. Таким образом, лимит валюты (без подачи декларации) для матери с тремя несовершеннолетними детьми составляет не 10 тыс., а 40 тыс. евро.

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