В Украине небольшим гостиницам могут дать новый статус

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги, могут получить новый статус и называться отелями.

В частности, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2673. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Комитет решил рекомендовать ВР принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", – отмечается в сообщении.

При этом по нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Таким образом, в случае принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками рынка.

Напомним, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдает разрешения на помещение для открытия казино в отелях.

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