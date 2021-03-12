В Украине небольшим гостиницам могут дать новый статус
В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги, могут получить новый статус и называться отелями.
В частности, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2673. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
"Комитет решил рекомендовать ВР принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", – отмечается в сообщении.
При этом по нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. Таким образом, в случае принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками рынка.
Напомним, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдает разрешения на помещение для открытия казино в отелях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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