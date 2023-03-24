В Украине "накрыли" производство поддельной бытовой химии: ее продавали под видом известных брендов. Фото

В Волынской области Украины разоблачили производство и склад поддельной бытовой химии и товаров для дома. Продукцию продавали через интернет под видом товаров известных мировых брендов.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Названия брендов, под которыми продавали фальсификат, не уточняются. Однако, исходя из цветовой гаммы упаковок, которые видны на фотографиях БЭБ, речь может идти о торговых марках Ariel, Tide, Zewa и др.

Детективы провели девять обысков. В ходе них обнаружили и изъяли:

более 30 тыс. тонн сырья;

десятки тысяч единиц готовой продукции;

оборудование для производства товаров;

оборудование для упаковки товаров;

десятки тысяч наклеек с названиями известных брендов;

три транспортных средства.

В целом на производство было два цеха по изготовлению моющих средств, а также других гигиенических бытовых товаров. На готовый фальсификат клеили этикетки известных торговых марок.

В БЭБ уже подсчитали ущерб, который понесли настоящие владельцы брендов. Он составил более 2 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области разоблачили масштабное производство липовой парфюмерии. В результате обысков была изъята продукция более чем на 9,2 млн гривен.

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