Масштабное производство поддельных парфюмов "накрыли" на Одесщине: БЭБ раскрыло детали

В Одесской области разоблачили масштабное производство липовой парфюмерии. Подделки продавали под видом известных мировых брендов. В результате обысков была изъята продукция более чем на 9,2 млн гривен.

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Также были выявлены каналы поставки компонентов для подпольного производства. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Сообщается, что обыски прошли в магазине, в котором продавали поддельные духи, на складах, а также на таможенном посту "Пивденный порт". В результате детективы БЭБ обнаружили:

около 4 тыс. ящиков с флаконами, дозаторами, распылителями для изготовления подделок на сумму более 8 млн грн;

140 тыс. бутылок для разливной парфюмерии стоимостью более 1,2 млн грн.

"Установлено, что бутылки из бесцветного стекла были доставлены из Польши на адреса предприятий, принадлежащих владельцу бизнеса по изготовлению контрафакта. Организаторами схемы производства поддельных духов является группа лиц, в состав которой входили уроженцы Сирийской Арабской Республики", – сообщили в БЭБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Закарпатской области разоблачили склад поддельного кофе. Продукт продавали под видом известной итальянской марки.

Где велось производство кофе "международного бренда", пока не сообщается. Однако известно, что подделку сбывали на рынке, а также через интернет под видом настоящей итальянской продукции.

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