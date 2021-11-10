В Украине надолго будут опаздывать поезда: в чем причина

В Украине 11 и 12 ноября будут опаздывать поезда. Время задержки составит от 5 минут до часа.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Задержки объясняются реконструкцией пути на участке Мироновка – Им. Т. Шевченко. Опоздание поездов ожидается по станциям:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимково;

Бурты;

Херсон.

"Примерное время задержки – от 5 минут до 1 часа. Работы должны быть завершены 12 ноября", – сообщили в компании.

Перевозчик получил 5 купейных вагонов, заказанных у "Крюковского вагоностроительного завода". Купили их за счет госбюджета.

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До конца года госкомпания должна получить 20 из 100 купленных вагонов. В вагонах будут:

розетки;

держатели для стаканов на столах;

энергосберегающее освещение;

кнопки вызова проводника в купе и туалетах;

кулеры с горячей и холодной водой;

сигнализация в купе (на ночь дверь фиксируется кнопкой блокировки, а при открытии соответствующий сигнал поступает к проводнику);

больше места для багажа под полками (отсутствуют нижние ларцы);

кондиционеры;

вакуумные туалеты;

столы для пеленания;

обшивка полок изготовлена ​​из материалов, которые выдержат усиленные нагрузки;

форточки.

Пассажир поезда "Интерсити" Киев – Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Соответствующее фото были опубликованы в Facebook-паблике "Транспорт Днепра".

"Интерсити" Киев – Одесса кишит тараканами. "Укрзалізниця" как всегда радует чистыми поездами со своими домашними питомцами", – говорится в сопровождающем фотографии сообщении. Сам перевозчик никак не отреагировал на сообщение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы стали жаловаться на махинации со стороны проводников компании "Укрзалізниця". Билеты в системе продажи то появляются, то массово исчезают. При этом проводники при посадке предлагают за дополнительную сумму поехать без соседей, хотя в системе отсутствуют свободные места.