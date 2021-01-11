В Украине начнут продавать кофе Starbucks: в компании озвучили детали

В Украине компания Nestlé анонсировала запуск линейки продуктов в партнерстве с брендом Starbucks. Продавать будут кофе для приготовления дома.

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает издание "Интерфакс". "В рамках партнерства двух компаний на украинский рынок выпущена линейка кофе для приготовления дома", – говорится в пресс-анонсе.

15 января Nestle огласит детали партнерства со Starbucks и свои планы по развитию направления кофе в Украине в целом. Как отмечают в издании, кофе под брендом Starbucks уже присутствует в Украине как на крупнейших маркетплейсах и в нишевых интернет-магазинах, так и в крупных розничных сетях и относится к верхнему сегменту с ценой около 100 грн за 100 г.

Starbucks – американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен, которая была основала в 1971 году в Сиэтле (штат Вашингтон). В мире насчитывается свыше 30 тысяч торговых точек компании в более чем 70 странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Starbucks рассматривает выход на украинский рынок. Позже швейцарская компания Nestle также допустила такой вариант.

В сентябре того же года появилась информация, что самая большая в мире сеть кофеен не спешит, поскольку ее продукция является достаточно дорогой для украинского потребителя.