В Украине начались масштабные проверки зарплат в конвертах: уже нашли сотни нарушений

За первую неделю инспекционной кампании по выявлению неформальных сотрудников в Украине было выявлено 724 работника без трудовых договоров. По словам первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко, чаще всего зарплату в "конвертах" платят в сферах сельского хозяйства, строительства и торговли.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. "Из-за недобросовестности работодателей, миллионы граждан лишены возможности защитить свои социально-трудовые права, а бюджет недополучил миллиарды поступлений", – сказал Любченко.

Отмечается, что в Винницкой области обнаружили 96 незадекларированных работников, в Полтавской – 92, в Херсонской – 69. За неделю инспекторы больше всего неформальных работников обнаружили в сферах торговли – 167, сельском хозяйстве – 163 и организации питания – 127.

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"Первая неделя нашей активной работы показал действенность тех критериев, по которым отбираются предприятия для инспекции. Подчеркиваю, что проверки происходят только в тех компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использования незадекларированной труда", – объяснила замминистра Светлана Глущенко.

Ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба усилила контроль над работой спиртзаводов, что позволило уменьшить объемы теневого рынка спирта и алкоголя. Кроме того, ГФС за первые четыре месяца 2021 года изъяла из незаконного оборота 953,4 тыс. литров спирта на сумму 154,6 млн гривен, 427,4 тыс. литров ликеро-водочных изделий на 94,5 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.