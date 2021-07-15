В Украине начали проверять качество бензина в спецлабораториях

Государственная экологическая инспекция Украины начала отбор бензина для проверки его качества в лаборатории в рамках рыночного надзора. Первые пробы горючего были взяты во время проверки ООО "НИВА-1" в Одессе и ООО "ЮГ КОНТАКТ" в Херсоне.

"По результатам выводов аккредитованной лаборатории ООО "Инспекторат Украина" автомобильные бензины и дизельные топлива этих предприятий отвечали требованиям Технического регламента", – сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованый. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, начало лабораторных исследований топливно-масляной продукции – очень важный шаг к более эффективному рыночному надзору, результатом которого будет гарантия высокого качества горючего для покупателей.

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Ранее специалисты Государственной экологической инспекции могли проводить только документальные проверки предприятий, контролируя наличие паспортов качества топлива, документов на присадки и их соответствие техрегламенту.

Мальованый отметил, что по сравнению с прошлым годом ведомству удалось значительно усилить работу в сфере рыночного надзора.

"За 1 полугодие 2021 года Госэкоинспекция провела более 600 мероприятий государственного рыночного надзора, по результатам которых принято почти 1000 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия или ограничения предоставления продукции на рынке", – добавил он.

К нарушителям были применены санкции на общую сумму 9,6 миллиона гривен. Это в пять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина в Украине превысит 35 грн/л, если нефть подорожает до $100 за баррель. Крупнейшие компании прогнозируют повышение цены к 2022 году.

Отметим, АЗС с мая вынуждены устанавливать цены исходя из ограничений, заложенных правительством. Главный редактор издания "Нефтерынок" Александр Сиренко заявил, что мировые нефтяные котировки напрямую затрагивают котировки нефтепродуктов на европейских хабах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономики Украины пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо на основании формулы "Роттердам+". Предельная цена пересчитана на основании формулы с привязкой к котировкам бензина в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 долл/т на транспортировку топлива в Украину и 5-7 грн/л торговой наценки на АЗС.