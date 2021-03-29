В Украине мясной теневой бизнес набрал обороты из-за олигарха Веревского

В Украине начал набирать обороты мясной теневой бизнес из-за снижения налога на добавленную стоимость с 20 до 14% для части аграриев, которое пролоббировал олигарх Андрей Веревский (владелец компании "Кернел").

В результате представители перерабатывающих отраслей проинформировали народных депутатов о невозможности конкурировать с теневым бизнесом. Об этом сообщает Ассоциация "Мясной отрасли".

Официальный мясопереработчик покупает свиней с НДС 14%, а при реализации вынужден помимо своих расходов и наценки дополнительно за производителя делать наценку в размере 6% недополученного налогового кредита и еще 1,2% НДС на 6% наценки, вместе – это дополнительно 7,2% к цене.

Нелегальные мясопереработчики или ФЛП на упрощенной системе, неплательщики НДС, покупают тех же свиней с НДС 14%, а при реализации мяса не доплачивают 7,2% или вообще не платят никаких налогов.

Таким образом, в первом случае сырье хоть и было приобретено с НДС 14%, но за него фактически был уплачен НДС 20%, а во втором случае оно так и остается с НДС 14%. Проигрывают, прежде всего, покупатели мяса, именно они теперь будут покупать мясные изделия в легальной торговле дороже.

Кроме того, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данил Гетманцев признал снижение НДС ошибкой.

"По свидетельству производителей, решение о льготной ставке НДС до 14% фактически парализовало их работу, обусловив подорожание товара "белых" производителей по сравнению с "тенью" на 7,2%, что вывело их за пределы рентабельности. Грустно. Ошибку надо исправлять", – написал он в своем Telegram-канале.

"Нужно вернуть 20% НДС на всю цепь, или снизить НДС до 14% на всю цепочку – от сырья до продажи мяса населению. Есть третий вариант - спецрежим НДС, 20% НДС всем, а 6% государство может вернуть свиноводам и молочным фермам на спецсчет НДС, как это было раньше, на развитие, как было заявлено в законодательной инициативе о снижении НДС до 14% на свиней и сырое молоко", – резюмировали в Ассоциации "Мясной отрасли".

Законопроект №3656, который снижает НДС, приведет к падению доходов бюджета и создаст неравные условия для аграриев внутри страны:

законопроект создает преференции для отдельных крупных латифундистов, главный из которых Андрей Веревский (группа "Кернел");

бюджет из-за снижения НДС потеряет около 16 млрд грн;

ряд народных депутатов, вероятно, поддержали законопроект в результате влияния со стороны Веревского;

из-за введение такого закона власть фактически признает свое сотрудничество с аграрным олигархом, тем самым подрывая к себе доверие.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.