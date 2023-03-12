В Украине может возникнуть дефицит двух основных овощей – цены вырастут
В Украине в скором времени может возникнуть дефицит нескольких основных овощей, таких как помидоры и лук. Цены, соответственно, вырастут.
Об этом OBOZREVATEL рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "Точно будет целый ряд дефицитов, например, по овощам. Уже сегодня есть дефицит лука, поэтому, наверное, он немного будет расти в цене. На счет помидоров: у нас больше четвертой части рынка была Турция. Что будет дальше – достаточно трудно сейчас предсказать", – объясняет специалист.
Турция ограничила поставки помидоров в Украину, в результате чего в нашей стране может возникнуть дефицит овоща и увеличиться его цена. При этом нельзя сказать, что нехватка начнется уже скоро. Страна, которая может заменить основного поставщика – Польша.
"Я бы не был настолько сейчас уверен, что вот с завтрашнего дня помидоры вырастут в цене. Но не пойдут ли они так, но совершенно четко надо понимать, что мы будем делать ориентацию на импорт. У нас основные парниковые хозяйства в Украине были в Запорожской области" (12-13%) и на Херсонщине (14%).Просто нужно понимать, что там не так все просто будет, потому что даже если будет скорая деоккупация, там будут вопросы безопасности очень серьезные, там все уничтожено", – добавляет специалист.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что цены на гречку в Украине значительно снизились. Дефицит крупы не будет в 2023 году, поскольку фермеры засеяли гречкой много площадей. В свою очередь солнечное масло также не будет дорожать.
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