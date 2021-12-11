В Украине может исчезнуть безлимитный мобильный интернет: эксперты говорят, что такая услуга – уже "иллюзия"

В Украине безлимитный интернет уже превратился в маркетинговую уловку и "иллюзию", говорят эксперты. Мобильные операторы после использования определенного количества Гигабайт ограничивают скорость. А вскоре услугу "безлимитного интернета" могут вовсе отменить или же оставить для небольшого процента клиентов.

Об этом говорится в материале UBR. Раньше операторы могли зарабатывать на огромном количестве дополнительных услуг, прогнозах погоды в SMS, сейчас же такие доходы значительно сокрашаются. Поэтому операторам приходится искать дополнительную прибыль на базовых услугах, в том числе повышая свои тарифы.

Управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group Анатолий Фроленков говорит, что уже сейчас полноценного безлимитного доступа к интернету нет, потому что операторы искусственно занижают скорость. Сами представители мобильных операторов говорят, что таким образом обеспечивают "справедливый" подход и доступ к высокоскоростному интернету для всех своих клиентов.

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Телеком-эксперт Роман Химич также уверен, что безлимитный мобильный интернет уже превратился в маркетинговую уловку. А по-настоящему безлимитного доступа к передаче данных на рынке нет.

В пресс-службе одного из крупных операторов изданию сообщили, что со временем на украинском рынке число тех, кто пользуется "безлимитом" будет сокращаться. В результате эту услугу оставят для небольшого процента клиентов.

"Мы прогнозируем, что постепенно и на украинском рынке тарифами с безлимитным интернетом будет пользоваться все меньше людей, безлимиты станут решением только для небольшого процента клиентов", – заявили в пресс-службе одного из крупных операторов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи воровства аккаунтов в социальных сетях. После мошенники используют их для того, чтобы от чужого имени просить долги или шантажировать жертвы раскрытием личной информации.