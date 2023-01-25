Украинцев ждут налоговые новшества: Гетманцев показал концепт "Налоговой в смартфоне"

В Украине уже в 2023 году планируют запустить "Налоговую в смартфоне". План предусматривает не только расширение функционала электронного кабинета плательщика, но и новые налоговые правила. Например, это внедрение е-акциза и упрощенной оплаты налогов для физлиц-предпринимателей (Smart-ФЛП).

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Концепцию "Налоговой в смартфоне" показал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Концепция предусматривает масштабную диджитализацию налоговой службы (ГНС), включая такие шаги:

модернизация контакт-центра ГНС;

изменение дизайна и расширение функционала е-кабинета налогоплательщика;

запуск интерактивного обучения как плательщиков, так и самих налоговиков;

внедрение Smart-ФЛП;

появление е-аудита и автоматизация процессов обмена налоговой информацией.

Так, в электронный кабинете налогоплательщика хотят интегрировать информацию из госреестров, а также синхронизировать его со сторонними сервисами (например, M.E.Doc) и банками. Среди новых функций ожидается возможность подать заявлене на отсрочку выплаты или рассрочку по налоговому долгу.

Система Smart-ФЛП может стать едва ли не самым популярным новшеством. Она предполагает, что предприниматель не будет взаимодействовать с налоговой, все платежи будут проходить автоматически. Для этого ФЛП третьей группы без наемных работников через Дію сможет заключить соглашение с банком. Банк после этого будет в автоматическом режиме:

удерживать 5% единого налога и минимальный ЕСВ;

предоставлять налоговой доступ ко всем данным о зачислении средств.

Обучение для налогоплательщиков предусматривает, что налоговые нормы должны стать понятными для каждого все за 2 недели учебы. Для этого будет создан онлайн-университет.

Е-акциз позволит всем без исключения украинцам с помощью Дії проверять подакцизные товары (например, сигареты и алкоголь) на легальной и на предмет уплаты налогов. Для этого будет использоваться система QR-кодов – именно они и будут наноситься на товар в качестве акцизной марки вместо бумажных аналогов.

По словам Гетманцева, "Налоговая в смартфоне" уже вызвала большой интерес среди бизнеса. Все новшества еще будут обсуждаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют отменить упрощенную налоговую систему со ставкой 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн. Ожидается, что это произойдет 1 июля – Министерство финансов уже готовит соответствующий законопроект.

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