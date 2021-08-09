В Украине могут резко изменится цены на авто: названа причина

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко заявил, что стоимость автомобилей в Украине может снизиться как минимум на 12%. Это может произойти в случае установления ввозной пошлины 0% на импортные авто.

Также, кроме автомобилей, такой подход можно применить к грузовикам и мотоциклам. Об этом Назаренко рассказал UBR.ua.

Эксперт добавил, что логичным шагом со стороны ЕС было бы установить 0% пошлину для авто, которые могли производить в нашей стране. Отмечается, что выгода властей в том, что в Украину пришли бы инвесторы из Китая.

Директор дилерского центра Ford "ВиДи-Край Моторз" Виталий Дорофеев заявил, что в случае обнуления ввозной пошлины в любом случае выиграют покупатели. "Сейчас больше зарабатывают на сервисе", – добавил специалист. Так, если кто-то захочет установить слишком высокие цены, то проиграет.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала пандемии коронавируса цены на квартиры в новых домах выросли уже на 16,7%. При этом с учетом нынешней динамики, жилье подорожает еще на 2-7% осенью. Отмечается, что именно осенью украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июле на рынке автогаза были зафиксированы рекордные цены как в оптовом, так и в розничном сегменте. Так, средняя стоимости сложилась на уровне 26 313,83 грн. за тонну, что больше июньской на 18,76%. При этом в августе ждать удешевления тоже не стоит, а цены могут вырасти еще больше.