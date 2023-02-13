В Украине изменят правила продажи алкоголя: чего ждать 

В Украине в 2023 году планируют повысить акциз на вина, пересмотреть акцизы на крепкие алкогольные напитки и изменить правила продажи спиртных напитков. Часть новшеств анонсировали в Минфине (акциз на вина), другие - в Офисе президента (пересмотр всех акцизов и запрет на продажу за наличку).

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в Офисе президента предлагают повысить акцизы на алкогольные напитки, чтобы увеличить поступления в бюджет. А для того, чтобы сократить долю теневого рынка, предлагают запретить продавать алкогольные напитки за наличку.

Такие новшества только обсуждаются. Еще нет законопроекта и прописанной точной концепции изменений. Отметим, что такие шаги могут стать частью более масштабной налоговой реформы (в ОП предлагают снизить ряд налогов).

А вот предложение Минфина увеличить акциз на вина на 3,81 грн (до 12,23 грн) уже зарегистрировано в виде соответствующего законопроекта. После обсуждения его проголосуют в Кабмине, а после передадут в Раду. Документ не связан с другими новшествами, в частности с теми, которые предлагают в ОП.

Если все изменения примут, то уже вскоре:

подорожают алкогольные напитки из-за роста акцизов;

алкоголь можно будет купить только за наличку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны заплатить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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