В Украине изменят правила для банков: кто окажется в зоне риска

В Украине профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект 9107-1. В результате Нацбанк сможет закрыть или начать процедуру национализации любой банк, против собственников которых приняты санкции.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эти банки не работают на прозрачном рынке, они используются для налоговой минимизации, отмывания средств и т. д. Обычно это небольшие региональные банки, названия которых фигурируют в расследованиях по уклонению от уплаты налогов или обналу. Единственный российский банк, продолжающий успешно работать, – "Сенс Банк" (бывший "Альфа Банк"). Его владельцы – Петр Авен и Михаил Фридман – после начала полномасштабной войны покинули РФ, однако их "Альфа Банк" остается крупнейшим коммерческим банком России.

Ранее был принят законопроект, согласно которому системные банки вместо ликвидации будут национализированы. Фактически государство будет бесплатно забирать такие банки, если владельцы довели их до банкротства. Но "Сенс Банка" эти нововведения не касаются: это системный банк, который продолжает выполнять нормативы, поэтому у Нацбанка нет оснований для того, чтобы признать его неплатежеспособным.

Уже скоро такие основания у Нацбанка могут появиться. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроект 9107-1, который позволит регулятору закрывать, выводить с рынка системно важный банк, если против его собственника ввели санкции и это грозит вкладчикам.

Глава профильного комитета Рады и один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев рассказал OBOZREVATEL: законы не принимаются по отношению к конкретным банкам, это касается всех финансовых учреждений, владельцы которых попали под санкции, а не только "Сенс Банка".

"Речь идет о банках, которые принадлежат подсанкционным лицам. НБУ восстанавливает риск-ориентированный надзор за деятельностью банков. Это его задача по правилам, действовавшим в мирное время", – рассказывает Гетманцев. Сотрудничать с владельцами находящихся под санкциями банков будет фактически невозможно. Например, в случае необходимости бизнесмен под санкциями не может провести докапитализацию.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа (Израиль) с иском к своим экс-собственникам и другим ответчикам касательно, как заявляется, их мошеннических действий.

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