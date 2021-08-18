ПриватБанк "вручил" иск Коломойскому через газету Верховной Рады: что известно

ПриватБанк в газете "Голос Украины" (официальный печатный орган Верховной Рады) опубликовал сообщение для вручения иска бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову (их доверенное лицо). В иске говорится о незаконном присвоении и отмывании денег, в результате чего, примерно 16,5 млрд грн были незаконно выведены из банка с 2007 по 2011 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка. Несмотря на то, что Коломойскому и Боголюбову должным образом вручили иск в Израиле, банк предпринимает дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был вручен. Поэтому и было принято решение опубликовать сообщение еще и в газете.

Ранее ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа (Израиль) с иском к своим экс-собственникам и другим ответчикам касательно, как заявляется, их мошеннических действий. Выведенные в указанный период деньги были размещены на банковском счету в Израильском Банке Дисконт [Israel Discount Bank].

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Ранее сообщалось, что США надеются на то, что в Украине обеспечат независимость и целостность судебной системы, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров. Со своей стороны Штаты уже внесли в свой санкционный список Игоря Коломойского "как не имеющего права на въезд в Америку в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию".

"Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы", – сказал в.и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает ограничительные меры, введенные США против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его семьи по обвинению бизнесмена в коррупции.