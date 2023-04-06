В Украине изменилась ситуация на рынке труда: чего теперь ждать

Ситуация на рынке труда в Украине улучшилась, уверены эксперты. Причин для этого несколько, рассказывает эксперт рынка Татьяна Пашкина. К примеру, нет жестких ограничений на потребление электроэнергии, и теперь бизнес может создавать рабочие места. При этом растет и конкуренция за работников.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Мы не можем сказать, что у нас значительно увеличилось число тех, кто возвращается, поэтому растет конкуренция за кандидата. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы человек не поменял свою работу. По числу вакансий видим, что на Work.ua – 71 тыс. вакансий (до полномасштабной войны было около 100 тысяч). На OLX уже такое же количество, как и до полномасштабной войны, однако предложения рассчитаны для голубых воротничков (рабочих. – Ред.)", – рассказывает эксперт.

Наихудшая ситуация в Харькове: сейчас там около 2 тыс. вакансий, а еще раньше было всего 900. Однако и этого крайне мало для крупного города. Наталья Слинько, операционный директор направления Еxecutive Reserch grc, рассказывает OBOZREVATEL: на рынке два дисбаланса. Первый – региональный. Много предложений о работе в регионах, которые меньше пострадали от полномасштабной войны, в то же время плохая ситуация сохраняется там, где продолжаются регулярные обстрелы. Второй дисбаланс – работодатель ищет сотрудника на относительно невысокую зарплату и с опытом работы. А соискатели либо не имеют опыта, либо хотят более высокую зарплату.

"У работодателя сейчас нет достаточных средств, чтобы оплачивать опыт сотрудника. А те, кто имеют опыт, всегда имеют более высокие ожидания по заработной плате", – отмечает эксперт. Многие украинцы вынуждены менять профессию и уходить в отрасли, которые продолжают успешно работать: фармакология, производство продуктов, ретейл.

Пашкина считает: зарплаты в 2023-м будут расти неравномерно. В первую очередь на прибавку могут рассчитывать те, кто важен для работодателя. Им могут повысить зарплату и на 20%. Массовой индексации для всех, скорее всего, не будет, так как работодатели не могут планировать не только на следующий год, но даже на следующий квартал.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто в Украине без высшего образования может получать зарплату от 30 тыс. грн. На рынке труда востребованы рабочие специальности, при этом некоторые специалисты могут претендовать на зарплаты в размере более 50 тыс. грн.

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