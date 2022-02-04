В Украине исчезает речная рыба: будет ли дефицит

В Украине назревает дефицит речной рыбы. Так, по сравнению с 2013 годом ее популяция сократилась на 70%. По прогнозам, если не предпринять срочных мер, уже в 2024 году придется ее покупать за границей. Выходом из ситуации является усиленное финансирование селекции.

Так считает директор Института рыбного хозяйства Игорь Грициняк, сообщает пресс-служба Академии аграрных наук. По его словам, причинами сокращения численности популяции речной рыбы в Украине являются 2 фактора:

природные;

антропогенные (т.е., влияние, оказываемое человеком и его деятельностью).

"По сравнению с 2013 годом, популяция речной рыбы снизилась на 70%. При таких темпах к 2024 году Украина вынуждена будет перейти на закупки ее за границей", – подчеркнул Грициняк.

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Какой выход из ситуации

Грициняк утверждает: Украина имеет возможность не допустить упадка отрасли. Для этого, по его словам, государство должно поддерживать программы селекции и воспроизводства рыбы.

"Должен храниться маточный материал – по крайней мере, двойной-тройной запас. Кроме того, этот материал нужно постоянно обновлять. Следует учитывать, что за 6-8 лет производительность гнезда падает. Поэтому селекционная программа в государстве должна быть непрерывна. Если мы ее прервём хоть на год, нашу рыбную отрасль отбросит на 7-8 лет назад", – объяснил он.

При этом Грициняк подчеркнул: в Украине есть все необходимые ресурсы, дабы не только полностью обеспечивать себя речной рыбой, но и экспортировать ее. "Собственной популяции Украине полностью хватает. Более того, мы способны увеличить ее в разы и экспортировать", – подчеркнул директор Института рыбного хозяйства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине значительно выросли цены на рыбные консервы. По сравнению с январем-2022, в феврале цены на шпроты, сардины и бычки выросли на несколько гривен за банку.