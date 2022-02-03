В Украине пересчитали цены на рыбные консервы: сколько нужно платить

В Украине значительно выросли цены на рыбные консервы. По сравнению с январем-2022, в феврале цены на шпроты, сардины и бычки выросли на несколько гривен за банку.

Согласно данным издания "Минфин", по состоянию на 1 февраля 2022 года, цена шпрот (банка 150 гр) повысилась на 2 грн – с 36,05 грн до 38,05 грн.

Также подорожали сардины натуральные. Рост их цены составил 4,1 грн за банку в 230 гр – с 34,03 грн до 38,13 грн.

Выросли в цене и бычки. В частности:

бычки Аквамарин в томатном соусе подорожали на 4,94 грн за банку в 230 гр – с 36,43 грн до 41,37 грн;

бычки Аквамир в томатном соусе – на 4,87 грн за банку в 230 гр, с 44,12 грн до 48,99 грн.

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Сколько стоят шпроты в столичных супермаркетах

В супермаркетах Киева, по состоянию на 3 февраля 2022 года, шпроты стоят 44-59 грн за банку в 160 гр. Как засвидетельствовал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

АТБ – 43,9 грн/160 гр;

"Сильпо" – 45,79 грн/160 гр;

Metro – 56,9 грн/160 гр;

Novus – 58,99 грн/160 гр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 24 по 28 января подорожало большинство социально значимых товаров. Больше всего в цене прибавили дизельное топливо и бензин А-95 (+3,9% и 3,5% соответственно). А среди продуктов питания – морковь (+3,5%).

Кроме того, власти расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны, молоко, сливочное масло и т.д. Теперь подорожание этих товаров должны заранее декларировать. Также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%.