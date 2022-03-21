В Украине идет эвакуация бизнеса: 40 предприятий уже переехали

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Украинский бизнес начал активно пользоваться программой эвакуации. Из зон боевых действий за неделю переместили 40 предприятий. Из них 18 компаний уже успели возобновить работу после релокации.

Еще 299 компаний готовят к перевозке мощностей в западные области Украины. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Заявки на релокацию продолжают обрабатываться, по состоянию на 21 марта обработано 86%. За помощью государства в перевозке оборудования и расселении сотрудников обратились 898 компаний.

Как происходит эвакуация бизнеса

Перемещать мощности предприятий помогает "Укрзалізниця". Кроме того, логистику обеспечивает "Укрпочта", которая, помимо прочего предлагает субподряд всем, кто имеет возможность транспортировать грузы.

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Такие перевозки осуществляются бесплатно. "Укрпочта" и субподрядчики получили право на внеочередной проезд через блокпосты и безлимитную заправку горючим на АЗС (в остальных случаях продают в основном по 20 л на одно авто).

Как воспользоваться эвакуацией бизнеса

Прием заявок на релокацию все еще открыт. В приоритете предприятия, которые занимаются производство товаров первой необходимости (еда, лекарства, средства гигиены, одежда, топливо и т.д.). Чтобы заполнить заявку, пройдите по ссылке .

После заполнения формы с каждым предприятием, которое подало заявку, свяжутся для уточнения деталей и приоритезации запросов.

После подтверждения заявки Минэкономики и военная администрация области найдут производственные мощности в западных областях Украины.

Процесс самого переноса предприятия и размещения людей будет запущен после подтверждения наличия мощностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнес, который находится в относительно спокойных регионах, активно призывают вернуться к работе. Чтобы стимулировать предпринимательство, в Украине стартовала налоговая реформа. Юизнесу разрешили платить 2% с оборота вместо 20% НДС, а уплата ЕСВ для физлиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп стала добровольной.

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