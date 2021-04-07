В Украине хотят запретить популярный стройматериал: в Раде раскрыли детали

В Украине могут запретить использовать все виды асбеста, а также материалы и изделия, которые его содержат. Один из них – шифер. Такая норма внесена в законопроект "О системе общественного здоровья". Однако этот закон оказался "между молотом и наковальней".

Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет "Интерфакс". "Этот закон оказался между молотом и наковальней, в том числе и потому, что он наконец запрещает использование в Украине асбеста. А есть группа, которая лоббирует его сохранение", – сказал он.

Парламентарии предлагают на законодательном уровне ввести понятие "общественного здоровья", создать новую структуру, которая будет его курировать. Асбест – это минерал класса силикатов, канцероген, который вызывает онкологию.

Радуцкий добавил, что власти работают над тем, чтобы этот закон не разбалансировать. "Просто Украина в здравоохранении давно не принимала системных законов, а этот закон системный, он определяет политику развития страны. Здесь я благодарен коллегам из других фракций, которые отдали за него голоса. Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбеста, а асбест – это шифер", – сказал глава комитета.

Он также отметил, что с посольства Казахстана было получено письмо, в котором просят не принимать этот закон. "Сейчас вокруг законопроекта очередная баталия – лоббисты просят предоставить переходный период, хотя еще в 2017 году был приказ Минздрава, в котором запрещалось использование асбеста, но тогда Минюст не юстировал эту норму. Максимальный переходный период, который мы можем дать – это год", – подытожил Радуцкий.

Ранее стало известно, что в Украине могут полностью запретить использовать все виды асбеста и материалы и изделия, которые его содержат, к примеру – шифер. Проект закона подготовлен профильным парламентским комитетом по вопросам здравоохранения, в который входят представители разных политических сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров добавил в список товаров из России, которые запрещенных к ввозу в Украину, ряд позиций. В частности, под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.